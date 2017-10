Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Rykket ut til trafikkuhell i Arendal annonse Bilist svingte unna rådyr, og endte utfor veien på Tromøy- 22.10.2017 kl 14:52

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Politiet fikk melding om uhellet på Østre Tromøyvei klokken 14.20. Ett kjøretøy er involvert. – Skadeomfang foreløpig ukjent, meldte operasjonsleder på Twitter. Bilisten ble kjørt til legevakt, angivelig med lettere skader. Han forklarte at han svingte unna et rådyr i veien, sier operasjonsleder Martin Ugland til Agderposten. Trafikkuhellet skjedde på en dag med dels kaotiske kjøreforhold på flere av veiene i Aust-Agder.

annonse