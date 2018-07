Rykket ut til brann i bolig fredag morgen annonse Det begynte å brenne i en enebolig på Evje fredag morgen. 06.07.2018 kl 07:10 (Oppdatert 07:25)

Like før klokken 06 meldte politiet at nødetatene var på vei til Hovslagerveien i Evje sentrum, der det brant i en enebolig.

Det var kun én beboer i huset, og vedkommende hadde kommet seg ut på egen hånd og fremsto uskadd.

Brannvesenet sendte inn to røykdykkere og det ble konstatert at det ikke var fare for at brannen skulle spre seg.

Klokken 6.26 kunne 110-sentralen melde at brannen var under kontroll og at det ble drevet etterslukking på stedet.

