Rykket ut til boligbrann – beboerne gjort rede for

Setesdal Brannvesen på Bygland og Evje rykket lørdag kveld ut til en bygningsbrann på Byglandsfjord. Klokken 21.30 kunne politiet opplyse at alle beboerne var kommet seg ut. 14.10.2017 kl 21:05

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 – Vi fikk melding om brann klokken 20.50 og rykket ut med alle nødetater, opplyser Agder politidistrikt. Agderposten oppdaterer saken Etter det Agderposten kjenner til skal flammene ha blitt slått ned ganske så raskt, men i følge fvn.no er det mye røyk på stedet. Klokken 21.30 meldte politiet at brannvesenets folk hadde kontroll på boligbrannen på Byglandsfjord. – Kontroll på brannen. Personene som bor der er gjort rede for. Brannårsak er foreløpig ukjent.

