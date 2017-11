Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Rykker ut til trafikkulykke i Arendal

Østre Agder brannvesen er på vei til en trafikkulykke ved Kongshavn. 01.11.2017 kl 08:11 (Oppdatert 08:16)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 110-sentralen og politiet meldte om trafikkulykken på Tromøy kort etter klokken 8. Kl 0806, Kongshavn Arendal. Trafikkulykke. Nødetatene på veg til stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) 1. november 2017 I samme tidsrom får Agderposten tips om kø i Havstadtunnelen, mulig på grunn av et mopeduhell. Saken oppdateres

