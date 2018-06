Rykker ut til gressbrann nær hyttefelt annonse Politi og brannvesen er på vei til Hope i Risør etter melding om gressbrann. 29.06.2018 kl 11:47 (Oppdatert 12:18)

- Brannvesenet melder om gressbrann i et hytteområde, nødetatene på vei til stedet, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

110-sentralen ved Østre Agder brannvesen opplyser at det er et begrenset område som brenner.

- Siste melding inn her går på at det er begrenset til en gressbrann, og at det ikke er fare for spredning til hyttene, sier operatør ved 110-sentralen, Christen Bentzen.

Artikkelen oppdateres