Rykker ut etter båtvelt i Lillesand

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Like etter klokken 8 fikk politiet melding om en båt som hadde veltet vel 400 fra land ved Ågerøya i Lillesand. – Det var to personer som var ombord. Disse har kommet seg iland, melder Agder-politiets operasjonsleder. på Twitter. Båten, en Buster XL aluminiumsbåt med påhengsmotor, skal i forkant ha fått motorstopp. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! – Politi og ambulanse på stedet i Lille Bjørnvika. Operasjonsleder Audun Eide sier klokken 8.30 at det er uklart hva som har skjedd, og om de to faktisk har svømt de 400 meterne til land. – De kom seg over til en øy, sier Eide. Saken oppdateres

