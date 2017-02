Ryanair lanserer ny rute fra Torp FRA TORP: Elbe Philharmonic Hall i Hamburg, kanskje denne skjønnheten lokker deg til Tyskland? (Foto: NTB Scanpix) annonse To ganger i uka skal Ryanair fly fra Sandefjord til Hamburg. 08.02.2017 kl 16:07 (Oppdatert 20:15)

Elisabeth Hvitsten (Varden)

Den nye Tyskland-ruta starter opp i oktober, skriver Torp i en pressemelding onsdag.

«Dette er en del av selskapets Oslo Torp vinter 2017-ruteplan, som vil bli lansert snart», melder Sandefjord lufthavn.

– Press i markedet

– Ryanair er glade over å kunngjøre en ny rute fra Torp til Hamburg, med reiser to ganger i uka som starter i oktober, sier Ryanairs salgs- og markedsføringsleder Nikolaj Krogsgaard Thomsen.

– Det er flott at Ryanair igjen vokser på Torp og en direkterute til Tyskland komplimenterer det rutenettet vi allerede har. Det har vært et press i markedet for å få tilbake en direkteforbindelse til Tyskland, så dette er gledelige nyheter for svært mange, sier Torps markedssjef, Tine Kleive-Mathisen.

Mer Ryanair-nytt

Etter at Rygge lufthavn ble lagt ned i fjor, har flere lavprisselskaper etablert seg sterkere i Sandefjord. Sent i november lanserte Ryanair fem nye ruter i sommersongen, samt økt kapasitet på Spania-rutene. De nye rutene for sommersesongen 2017 er:

Gdansk: Seks ganger per uke

Krakow: En avgang daglig

Manchester: Fire ganger per uke

Milano Bergamo: Tre ganger per uke

Warszawa Modlin: En avgang daglig

I tillegg varslet de stor kapasitetsøkning på rutene til Alicante og Malaga.

26. mars starter Norwegian direkterute fra Torp til Palma de Mallorca. Samme dato vil Ryanair igjen fly direkte fra Torp til London Stansted.