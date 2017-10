Ruset mann veivet rundt med kniv

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Det var lørdag ettermiddag politiet måtte ta hånd om en ruset person med kniv i Vennesla sentrum. Heldigvis fikk politiet kontroll på personen – før han fikk gjort skade på noen. Dårlig oppførsel Like dramatisk var det ikke i Risør sentrum lørdag ettermiddag. Der måtte politiet ved 14.30-tiden ta seg av en mann som ikke fulgte byens vedtekter – han oppførte seg, som politiet skriver på Twitter, rett og slett dårlig utenfor butikk i byen. Politiet i sørlandsbyen oppsøkte både butikk og mann og fikk orden på sakene. Siden ble det stille fra den kanten.

