Ruset lastebilsjåfør traff mopeder – og stakk TRAFF MOPEDER: Lastebilen, som ble ført av en sjåfør som var påvirket, traff to mopeder ved YX-stasjonen på Eydehavn. (Foto: illustrasjonsbilde, Tore Ellingsen) annonse To mopeder fikk unngjelde da en påvirket fører av en lastebil kjørte inn i de to søndag kveld. 26.11.2017 kl 22:41

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

Hendelsen fant sted på Eydehavn i Arendal – ved YX-stasjonen – klokken 19.00.

Gikk bra

– Nå skal det sies at det gikk bra med de to guttene som eide mopedene. De var begge parkert da lastebilen kom kjørende og traff de.

– Hva skjedde?

– Føreren av lastebilen, som nå er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, veivet borti de to som dermed fikk noe skade. På den ene mopeden gikk det ut over speilet, mens lastebilen traff styret på den andre, forteller operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til Agderposten.

Stakk av

Twitter-meldingen, som ble sendt ut søndag kveld, gikk ut på at det var «noen» mopeder som var blitt truffet, men klokken 22.10 hadde han bare fått innrapportert at to mopeder var truffet.

Med til historien hører også at føreren stakk av/kjørte videre.

– Men ved hjelp av publikum ble lastebilen omsider funnet. Føreren er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og førerkortet beslaglagt. Det var heller ikke snakk om noen personskader.