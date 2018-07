Rus-mistanke etter utforkjøring UTFOR: Bilen kjørte utfor på Fylkesvei 151 ved Hurv i Froland. (Foto: Elisabeth Grosvold) UTFOR: Bilen kjørte utfor på Fylkesvei 151 ved Hurv i Froland. (Foto: Elisabeth Grosvold) En bilfører er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand etter en utforkjøring i Froland tirsdag. 31.07.2018 kl 12:01

Ulykken, som skjedde på Fv 151 ved Hurv, ble meldt av Agder-politiets operasjonssentral tirsdag kl. 11.13. Politi og ambulanse rykket ut til ulykken.

Ingen andre kjøretøyer var involvert.

- Bilen har sklidd utfor veien og truffet et tre, opplyser operasjonsleder Linn Andresen til Agderposten.

Det var to personer i bilen. Begge ble undersøkt av helsepersonell, og fremsto uskadet.

De to påkalte imidlertid politipatruljens mistanke om at bilføreren har kjørt i påvirket tilstand. Bilføreren ble derfor innbragt for prøvetaking, og politipatruljen oppretter sak.

