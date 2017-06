Rumener dømt til sju års fengsel for drapsforsøk på kona KNIVSTUKKET: Kvinnen ble knivstukket under en bru i Kristiansand i januar. (Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix) annonse En 30 år gammel rumener er i Kristiansand tingrett dømt til sju års fengsel for drapsforsøk på kona i januar i år. 28.06.2017 kl 11:22



Det var 4. januar i år at den 30 år gamle mannen gikk løs på kvinnen som han det siste året hadde vært gift med. Voldshandlingen skjedde under Vesterveibroa, der flere i tiggermiljøet i Kristiansand bodde midlertidig, skriver Fædrelandsvennen.

Retten beskriver knivstikkingen mot kvinnens nakke som så brutal at det klart tyder på at han ønsket å drepe og ikke bare skade henne. Tilfeldigheter gjorde at kniven ikke traff mer vitale organer. Dersom kvinnen ikke hadde kommet raskt under behandling, kunne hun mistet livet som følge av blodtap.

I retten sa offeret at hun tok på seg skylden for det som skjedde, og unnskyldte samtidig ektemannens voldsutøvelse overfor henne.

Den domfelte mannen ble utvist fra Norge i 2015 med to års innreiseforbud. Utvisningen var begrunnet med en voldssak mot den samme kvinnen han nå er dømt for å ha forsøkt å drepe.

