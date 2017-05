Rosarussen feiret med bykrabbing KRABBING: Å krabbe over et gangfelt hører med. (Foto: Privat) HURRA: Først var det samling ved Eika på Storesand. (Foto: Privat) RØDE OG ROSA: De 41 rosarussene møtte rødrussen på Dahlske videregående skole. Her ble kort utvekslet og rop lært bort. (Foto: Privat) PÅ RAD: Lang, lang rekke gjennom gatene. (Foto: Privat) annonse Rosarussens tradisjonsrike bytur er den store snakkis i lang tid. 41 rosa krabbet og koste seg i Grimstad. 23.05.2017 kl 07:31

INNSENDT

I flere år har barnehagene på Fevik samlet førskolebarna, til en felles tur til Eika på Storesand, og på en busstur til Grimstad. Dette er noe rosarussen gleder seg veldig til og har store forventninger til.

På disse treffene får de møte barna de skal gå på skolen sammen med, danne noen felles minner og opplevelser, som de kan snakkes om når de begynner på skolen. Vi ser stor verdi i disse møtene, og setter denne tradisjonen høyt!

Snakkis

Ved Eika leker barna sammen, griller pølser og snakker selvfølgelig om turen som kommer bare dager etterpå. Turen til Grimstad er den store snakkisen i lang tid.

På selve dagen henter Solstrålen Barnehage opp førskolebarna fra Portveien Hasla, Fevik barnehage, Lillegull barnehage og Tykkåsen barnehage med bussen sin. På årets tur hadde vi med oss 41 rosaruss.

Sjikkelakke

Ved ankomst i Grimstad, går vi i tog i gatene og roper russeropet: Sjikkelakke sjikkelakke show show show! Bommelakke bommelakke bow bow bow! Sjikkelakke bommelakke jazz bom bø! Julekake julekake hjemmebakt brød! Hurraaaaa!

Ropene fra de herligste rosarussene som er å oppdrive, ble beskuet av mang en kafé gjest og butikkansatt, og det runget i hele Grimstad by. Vi tok turen innom Ben´s salong, der alle som hadde lyst på fikk en kjærlighet på pinne, før vi i ekte russeånd krøp over gangfeltet i lyskrysset.

Vel inne på Oddensenteret måtte jo russen vise hva de var gode for og ropte ut russeropet igjen. Her ble vi til slutt snappet opp av markedskoordinator Ann Sundén Igland, som spanderte is. Vi håper hun får jobben som julenisse en gang, som hun så gjerne ville ...

Møtte solstråle

Etter dette hadde vi en avtale med russen på Dahlske, og da vi kom opp på skolen sto russepresident Stian Topland (En tidligere «solstråle») der med hele sin hær av rødruss. Det ble et fantastisk møte mellom rosa og rødt, og dette gjorde dagen for våre små håpefulle. Det ble byttet russekort og tatt bilder og vi fikk til og med lært dem russeropet! Med lommene fulle av russekort og smil om munnen, var de små rosa klare for en ekte russelunsj. Den ble inntatt på McDonald´s, og også her fikk de sponset en is. For en dag!

Så gikk turen hjemover til de forskjellige barnehagene, selv om man helst ønsket at dagen aldri endte.

Vi vil med dette få takke alle som var med å bidra til denne flotte opplevelsen.

Tusen takk til alle som gjort noe minneverdig for våre små denne dagen! Og til alle dere som var med: Takk for turen!

Innsendt av Maria Helen Blandkjenn, styrer i Solstrålen Barnehage.