Rømt biltyv tatt på vei inn i hus

TILBAKE I RISØR: På bildet Risør politistasjon. (Foto: Ingmar Brokka Rike)

– Grunnen til varetekt har ikke blitt mindre av dette, sier politistasjonssjef.

07.02.2017 kl 20:06

Tarald Reinholt Aas

Aust Agder Blad og Agderposten har i flere omganger omtalt kvinnen. Først da hun ved løslatelsen i Arendal stjal en bil like ved politistasjonen. Hun ble så pågrepet i Risør, og derfra flyttet til Kragerø for oppholdet i varetekt. Men så langt som til fengselet kom hun ikke. Mens kvinnen var innlagt på Sykehuset Telemark, stakk hun av. Forsøkte innbrudd Så, morgenen 6. februar dukket hun opp igjen, tilbake i Aust-Agder, skriver lokalavisen. Eierne av et hus i Risør var ute et ærend. Da de kom tilbake, var den etterlyste kvinnen i ferd med å ta seg inn i boligen. Huseierne ringte politiet, som tok tyven på fersken. Kvinnen fremsto svært ruset, ifølge politistasjonssjef Odd Holum. Tilbake i varetekt – Det viste seg at hun var etterlyst, sier Holum til Aust Agder Blad. Han legger til: – Hun rømte jo i utgangspunktet fra varetekt, så grunnen til varetekt har ikke blitt noe mindre, hvert fall.