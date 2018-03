Røde Kors angrepet med skistaver Dårlig behandling: Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps opplever å bli slått med staver og anklaget for å ødelegge skisporene (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix) Dårlig behandling: Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps opplever å bli slått med staver og anklaget for å ødelegge skisporene (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix) annonse Røde Kors-mannskaper ble angrepet med skistaver og anklaget for å ødelegge skisporene. 31.03.2018 kl 08:48 (Oppdatert 09:40)

Matias Smørvik

– Vi er fikk noen skistaver slått etter oss og tilsnakk fra skigåere på fredag, sier operativ leder i Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps, Magnus Heggernes, til Agderposten.

Han er sammen med sitt mannskap ute i løypene på Høgås, Evje. Men ikke alle satte like stor pris på å ha Røde Kors i beredskap der de skal ut i løypene.

Ønsket ham god påske

Det var fvn.no som først omtalte saken.

– De med skistavene fikk vi ikke snakket med. Vi kjørte bare videre. Så var det en som stoppet oss og påsto at vi kjørte i stykker løypene. Han har ikke peiling på hva han snakker om. Løypene på Høgåsen er så harde at det ikke har noe betydning at vi kjører scooter over dem. Jeg sa bare god påske til ham, og kjørte videre, sier Hegernes.

Han presiserer at det var godt merket at de kom fra Røde Kors.

Jobber frivillig

Beredskapen på Høgås er et prøveprosjekt som nå er inne i sitt tredje år.

– Vi begynte å se en stor økning av bruken her opp ved hyttefeltene og skiløypene. Dette kan raskt bli et satsingsområdet for oss fremover, sier Hegernes.

Alle de som er på jobb for Røde Kors jobber frivillig i påsken uten kompensasjon. Til tross for noen misfornøyde skigåere, tar de sikte på å bli værende frem til mandag.

Populært fotomotiv

– På tre år, så er dette første gangen at vi har opplevd slik oppførsel. Folk er som regel greie, sier han.

– Er det et behov for et hjelpekorps i beredskap på Høgås?

– Ja, det vil jeg påstå. Om ikke annet for å være der, dele ut noe solkrem, gnagsårplaster, fyre opp bål og være synlig. Vi er jo det desidert mest populære fotomotivet når vi kommer med snøscooteren. Barna er i ekstase når de får klatre opp og kanskje sitte på et lite stykke, sier han.

– Med tanke på alle de menneskene som er her, har det vært svært få hendelser. Det er bra. Vi har transportert ut et par småskader.

Det er ikke første gang Røde Kors rapporterer om angrep fra sinte skiløpere. I 2014 fortalte NRK om stadige skistav-angrep mot snøscootere i Valdres, mens statskanalen også rapporterte om lignende tilstander i Bymarka i Trondheim i 2006. Den gang slo skiløpere flere ganger etter snøscootere som fraktet pasienter. I 2011 omtalte VG også samme fenomen flere steder i landet.