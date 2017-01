Rockekongen kommer til Canal Street VARIERT ROCK: Da Åge Aleksandersen og Sambandet spilte i Royal Albert Hall spilte de alt fra «Pengegaloppen» til «Levvá Livet». Fredag 28. juli står rockegjengen på Hovedscenen i Arendal. (Foto: Pressebilde) annonse Åge Aleksandersen & Sambandet inntar Hovedscenen på Sam Eydes plass fredag 28. juli. 26.01.2017 kl 10:42

- Selveste Åge til Canal Street! Litt av en begivenhet, skriver festivalleder Mats Areonsen i en pressemelding.

Aronsen forteller at rockekongens management uttaler at Åge opplever en enorm oppmerksomhet, og viser til blant annet Åges konsert et fullsatt Royal Albert ifjor.

Aldri har artisten vært mer etterspurt enn nå i forkant av turneen 2017.

Rockepioner

Festivallederen skriver at Åge Aleksandersen (1949) er fra Namsos og startet sin musikalske karriere tilbake i 1966, senere i det populære Prudence som regnes som en av trønderrockens pionerer.

- Han er blitt en av Norges mest populære rockemusikere, påpeker Aronsen.

Åge har totalt gitt ut over 20 soloplater, de fleste med Sambandet. Gjennom årene har han solgt rundt 1,5 millioner plater og praktisk talt alle platene siden 1980 har solgt til gull.

Rockeridder

I oktober 2006 ble Aleksandersen utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikk- og kulturliv.

- Han er også en av landets mest-turnerende musiker gjennom en (foreløpig) 50 – årig karriere. Utrolig fascinerende at denne artisten fortsatt holder gnistrende liveshow til glede for et svært stort publikum, skriver Aronsen.