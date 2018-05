Røa knuste Amazon i cupens andre runde KRIGER GODT I VARMEN: Hedda Kristensen Hansen og Amazon fra 1. divisjon møter eliteserielaget Røa i solsteken på Levermyr onsdag kveld. (Foto: Alexander Nupen) Kampfakta NM kvinner, 2. runde: Amazon Grimstad – Røa 0-4 (0-0) J.J Ugland stadion - Levermyr Mål: 0-1 Therese Åsland (57), 0-2 Rebecka Holum (58), 0-3 Ina Skaug (81), 0-4 Ragne Svastuen (89)

Dommer: Marius Lien, Otra IL. Amazons lag: Silje Karin Hatland - Sofie Ausland (Juni Steen fra 27. min.), Mina Sofie Grøtterød Pedersen, Kamilla Aabel, Vårin Vik (Viktoria Nikolaisen fra 58.) - Mina Ljosland, Lisbeth Rothschild, Hedda Kristensen Hansen - Malene Oland Haugen, Isabella Hayes, Anna Margit Vinsjevik annonse Røa ble for sterke for Amazon på Levermyr onsdag kveld. - Ikke så verst så lenge vi orker, mente Amazon-trener Tommy Egeli. 30.05.2018 kl 14:29 (Oppdatert 20:25)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942

Amazon Grimstad tok i imot Røa på Levermyr i 2. runde i cupen.

Slutt: Røa tar seg videre til cupens 3. runde etter storseier over Amazon Grimstad.



- Det er ikke så verst så lenge vi orker. Vi velger å starte med sju spillere som er født i 2000. Men det handler om å gi opplevelser for noen. Vi har ingen ambisjoner i cupen, og må ha fokus på serien i 1. divisjon. Dette er læring. Når vi blir trøtte, ser Røa gode ut. Jeg synes ikke de ser gode ut før det oppsummerte Amazon-trener Tommy Egeli overfor Agderposten på Levermyr.

89: 0-4. Ragne Svastuen gjør målfesten for gjestene komplett.

81: 0-3. Ina Skaug setter inn gjestenes tredje for kvelden. Røa blir for sterke for Grimstad-laget på Levermyr.

58: 0-2. Røa dobler ledelsen. Ca. 68 sekunder etter første mål setter Rebecka Holum ballen i nettet og dobler ledelsen.

57: 0-1. Røa tar ledelsen. Therese Åsland er målscorer.

51: Kjempesjanse til Amazon etter soloraid fra Malene Oland Haugen. Keeper får slått til corner.

45: 0-0 og pause på Levermyr. Røa nærmest mål, men har skapt få sjanser. En mulighet for Amazon på heading.

24: Amazon bedre med nå.

20: Amazon forsvarer seg veldig godt. Det står fortsatt 0-0 etter 20 minutter.

Se også Agderpostens livesenter for detaljer om kampen.

Kampen kunne du se øverst i saken.

Amazon tok seg enkelt videre fra 1. runde i cupen etter storseieren i lokalderbyet mot Gimletroll.