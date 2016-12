Rjukans ordfører etter brann: – Forferdelig å se på EN TRAGEDIE: Ordføreren i Tinn er preget etter brannen. Bilde fra en tidligere anledning. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Ordføreren i Tinn er preget etter nattas brann. Samtidig er han lettet over at ingen mennesker ble skadd. 31.12.2016 kl 07:34 (Oppdatert 09:56)

Eirik Haugen

– Jeg er bare glad for at ikke brannen spredte seg. Det var et gnistregn på grunn av all vinden, og vi kunne fort hatt en situasjon lik den i Lærdal for noen år tilbake, sier ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland.

Han var en av mange som var til stede og så flammene ta over Mandheimen asylmottak på Rjukan i natt.

Skulle pusse opp

– Dette er en tragedie, sa Birkeland til Radio Rjukan like etter brannen brøyt ut.

Bygget ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i fjor sommer, og allerede neste år skal det startes opp en omfattende restaurering av bygget. Kommunen har bevilget over 20 millioner kroner.

– Av 97 verdensarvsobjekter på Rjukan og Notodden var dette bygget hovedprioritet, så det viser hvor viktig bygget er og hvor trist dette er, sier Birkeland til Varden.

Bygget er over 100 år gammelt, og stod ferdig i 1913. Bygget var opprinnelig ungkarshjem, derav navnet Mandheimen. Seinere ble det aldershjem og for over 20 år siden ble det tatt i bruk som statlig asylmottak.

– Forferdelig å se på

Ordfører Birkeland dro rett opp til Mandheimen da han fikk høre om brannen.

– Det har vært en tragisk natt. Først og fremst for de evakuerte beboerne og naboene, men dette er også trist historisk sett, sier Birkeland.

Han snakket med noen av de evakuerte som ble skysset ned til Rjukan Sykehjem i beredskap, og han forteller om en dyster stemning. Det var blant annet afghanere og syrere tilstede, og de fortalte ordføreren at de bare måtte bare komme seg ut, og at de måtte løpe fra penger, mobilltelefoner og andre eiendeler inne i bygget.

Ute på parkeringsplassen foran bygget stod de skulder til skulder og så på flammene som herjet.

– Det er fælt å se noe brenne opp foran øynene på deg. Det er en forferdelig følelse, sier Birkeland til Varden.

Nytt beredskapsmøte

Birkeland forteller at kommunen skal ha et nytt beredskapsmøte nå i morgentimene. Han forteller at kommunen er mest opptatt av å gi asylantene et verdig permanent bosted, og at det kan bli en utfordring.

I tillegg til de 46 asylantene som ble evakuert i nattens brann er det også enda flere som bor der til vanlig. Nå i forbindelse med høytiden er noen på permisjon andre steder.

– Aller først må vi finne en kortsiktig plan, og vi har blant annet henvendt oss til Bolkesjø asylmottak på Notodden, sier Birkeland.

Han mener bestemt at de 24 naboene som ble evakuert trolig kan flytte hjem igjen i løpet av dagen.

– Så gjenstår det naturligvis å finne ut hvor mye av bygget som er skadet, og hvilken plan vi skal legge for å få bygget i best mulig stand.