Rema taper kampen om kundene FALLER PÅ KUNDEBAROMETERET: Rema 100. Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB scanpix) Rema 1000 taper for hovedkonkurrentene Kiwi og Coop Extra, og faller til femteplass på Kundebarometeret for 2017. 15.05.2017 kl 09:50

NTB

Aller øverst på sammenlagtlisten ligger Meny, som scorer best på kundetilfredshet i dagligvarehandelen, men som må se seg slått av Kiwi når det kommer til kundelojalitet. Det er femte året på rad at Meny topper listen. Kiwi har de mest lojale kundene og de nest mest tilfredse kundene, viser Kundebarometeret 2017 som offentliggjøres av Handelshøyskolen BI.

Etter Kiwi, som ligger på en andreplass sammenlagt, ligger Coop Obs og Coops Extra. Rema 1000 må finne seg i å være skjøvet ned til femteplass på sammenlagtlisten over dagligvarekjeder. Kjeden faller merkbart på både tilfredshet og lojalitet og er for først gang bak hovedkonkurrentene

– Mye gikk galt for REMA 1000 når de lanserte Æppen og bestevennstrategien, men dette kan rettes opp igjen relativt raskt hvis de gjør de riktige grepene fremover. Ellers er det verdt å merke seg at Meny nok en gang kommer best ut i bransjen til tross for at de har høyere priser enn mange av konkurrentene. Det bekrefter at mange av oss er villige til å betale mer for produkter og tjenester som oppleves å ha høyere kvalitet, sier Pål Rasmus Silseth, prosjektleder for Norsk Kundebarometer ved BI.

