Rekord på smeddager VARMT: Dette blir et vanlig syn på Aust-Agders tusenårssted Næs Jernverksmuseum denne helga. (Foto: ) annonse Det er rekordstor påmelding til Smed og håndverksdagene som arrangeres på Næs Jernverksmuseum denne helgen.



– Denne helga møtes smeder fra forskjellige deler av landet for å gjøre det de liker best, nemlig å gløde opp stålet, og smi det til de flotteste kunstverk, og de beste redskaper.

– Smedyrket er ikke stort, og det er derfor ekstra gledelig at rekordmange smeder har meldt seg på, sier museumspedagog Carolina M. Moland.

40 smeder

Museet forventer over 40 smeddeltakere.

Hele helga vil smedene jobbe i smiteltet på tunet utenfor museet.

Det blir bråk av hammerslag, salt svette og dyp konsentrasjon rundt essene og amboltene.

Smedtreffet er en sosial møteplass for smedene, men de er her også for å lære.

I år blir det workshop med fellesoppgaven – essesveising av konstruksjonstål med Michal Wunderlich som lærer og Seppe Lehembre som hjelpelærer. Her får smedene både teoretisk og praktisk læring. Og, de smir mange andre ting, som hver og den er best til.

Nordisk mester

– Veldig spennende i år er at Smedja Therese kommer fra Sverige. Hun er flere års nordisk mester i smiing, og har vunnet en rekke priser for sine arbeider.

– Smed og Handverksdagene er også en flott anledning for tradisjonshåndverkere til å møtes og vise fram sitt i arbeid.

Det kommer laftere, malere, vindusrestaurerere, møbeltapetserere og andre håndverkere.

Gamle arbeidsteknikker som var vanlige før blir demonstrert, og deltakerne forteller gjerne interesserte om arbeidet de utfører.

Tradisjonshåndverkerne er få, men desto viktigere når gamle bygninger og detaljer skal restaureres, ifølge Moland.