Regnskapet til Returkraft slaktes KRISTIANSAND: Da anlegget til Returkraft ble tatt i bruk våren 2010 hadde det kostet nesten 1,5 milliarder kroner. (Foto: Erik Holand) annonse Administrerende direktør i Returkraft AS, Odd Terje Døvik, forteller at gjennomgangen viser at årsregnskapene har vært gale fra dag én. Nå er revisor fra Ernst & Young sparket. 02.02.2017 kl 16:03

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Det var Returkraft selv som ville ha en gjennomgang av regnskapet. Når feilene i regnskapet rettes blir konsekvensen at renovasjonsgebyrene må fortsette, på dagens nivå i fire år til, før de kan settes ned. Det skriver Fædrelandsvennen.

- Praktisk konsekvens blir at vi må vente til 2024-2025 med å sette ned mottaksavgiften for husholdningsavfall. Dagens nivå er 1750 kroner per tonn, vi hadde sett for oss å kunne redusere til 1050-1100 kroner per tonn fra 2020–2021, sier administrerende direktør Odd Terje Døvik i Returkraft AS til avisen.

Døvik understreker at det blir ikke nødvendig for eierne å gå inn med ny egenkapital.

Endringene som nå kommer i regnskapet gir en tapspost på 168,8 millioner kroner som har vært gjemt bort i en note. Nå skal dette inn i selve regnskapet.

Dette betyr at Returkraft må fortsette å kreve inn samme beløp fra de kommunale renovasjonsselskapene, som igjen må pålegge kommuneinnbyggerne renovasjonsgebyr.

Når Fædrelandsvennen kontakter Ernst & Young, viser revisjonsselskapet til sin lovpålagte taushetsplikt.