Regjeringen vil kutte i alkoholavgiften BRYGGER: Her Niklas Grønning på Kjerlingland brygghus, som nylig fikk salgsbevilling av bystyret i Lillesand. (Foto: Lillesands-Posten) Har bedt Skattedirektoratet sende ut en høringssak som innebærer en reduksjon av avgiftene på øl. 10.11.2017 kl 19:40

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 – Det er mange ølgrundere på i Aust Agder som vil ha glede av dette forslaget, sier Lene Langemyr, politisk nestleder i Aust-Agder Frp. Det foreslåtte kuttet skal gjelde øl fra både norske og utenlandske små bryggerier – det vil si bryggerier med produksjonsvolum under 500 000 liter. LES OGSÅ Fikk øl-ja: – Spennende, veldig spennende Bakgrunnen for høringen er igjen et forslag fra Byggeri- og drikkevareforeningen (BROD), som har til mål «å bedre rammebetingelsene for bryggerinæringen, stimulere til nyetablering og lokal småskalaproduksjon av øl». Et kutt i avgiften vil ikke minst gavne småskalaprodusentene, påpeker Langemyr: – Dette er mennesker som bidrar til verdiskapning og tar ut lite lønn. Med denne reduksjonen skapes og sikres arbeidsplasser. Innspill til høringen bes sendt til Skattedirektoratet , senest innen 15. januar 2018. tarald.reinholt.aas@agderposten.no

