Regjeringen kan være på glid i ulvestriden : Dyrevernsorganisasjonen NOAH aksjonerer foran Stortinget mot felling av ulv og krever perspektiv i ulvedebatten. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix) Regjeringen foreslår å utvide årets jaktsesong for ulv i ulvesonen med seks uker. Men partiene bak Stortingets rovdyrforlik vil ha mer. 30.01.2017 kl 18:58

NTB

Mandag kveld samlet partigruppene til Høyre, Frp, Ap og KrF seg for å finne en løsning på den betente ulvestriden.

– Vi må se på hvordan vi skal få løst denne ulvefloken, og hvordan man kan sørge for at det gis mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp Harald T. Nesvik til NTB.

Samtidig er det varslet nye demonstrasjoner fra ulvemotstanderne foran Stortinget mandag kveld, hvor ulvetilhengere samlet seg tidligere på dagen.

Tirsdag kommer saken nok en gang opp i Stortinget. Da må klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) igjen opp på talerstolen for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.

Ramaskrik

Det skapte ramaskrik i Distrikts-Norge da Helgesen før jul besluttet å kutte antall fellingstillatelser som de lokale rovviltnemndene hadde innvilget, fra 47 til 15.

Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, bestemte statsråden, som viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.

Ifølge Nesvik vurderer nå de fire partiene om de skal fremme et felles forslag for å presse klima- og miljøministeren til å endre syn på ulvejakt.

Et eventuelt vedtak kan bli fattet i Stortinget tirsdag

Mandag kom det imidlertid signaler om at regjeringen er på glid i saken, da Klima- og miljødepartementet varslet at de kan gå inn for å forlenge fellingstiden i ulvesonen med seks uker eller fram til 31. mars, slik Frp og flere andre partier har foreslått.

– Hensiktsmessig

Helgesen begrunner snuoperasjonen med ønsket om å ta hensyn til informasjonen som nå kommer inn fra radiomerkede ulver.

– Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene. Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier han.

Om det for eksempel skulle vise seg at ulvene er nærmere bebyggelse enn tidligere antatt, kan det være et argument for likevel å åpne for lisensjakt på ulv denne vinteren.

Direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund mener uttalelsen er et klart signal fra regjeringen.

– Regjeringen er tydeligvis på glid. Men det er lite verdt med utvidede jakttider dersom man ikke får lov til å felle ulv uansett, sier han til NTB.

Ulvemotstanderne viser til at bestandsmålet i Stortingets rovdyrforlik fra i fjor er oppnådd. I helgen fattet Høyres fylkeslag i Hedmark og Oppland vedtak der de krever at regjeringen snur i saken.

Reagerer

Miljøpartiet De Grønne reagerer derimot sterkt på utvidelsen av jaktsesongen, som partiet mener er uetisk.

– Det er i strid med alt av dyreetikk og jaktetikk. Dette betyr at man åpner for å skyte ulv etter at paringstida har startet, sier MDG-talsmann Rasmus Hansson til NTB. Han frykter at drektige hunner eller hanner som skaffer mat til ungene sine, blir skutt.

Naturvernforbundet er oppgitt over at klima- og miljøministeren gjennom mediene foreslår å endre jaktforskriften i løpet av to uker.

– Organisasjoner og faginstanser må få muligheten til å gi innspill og faglige vurderinger dersom man endrer jakttida. Noe annet er helt uforsvarlig, sier generalsekretær Maren Aschehoug Esmark til NTB. (©NTB)