Redningsskøyta rykker ut: En 24 fots Ibiza driver mot land RYKKET UT: Redningsskøyta måtte rykke ut å bistå de tre før det gikk galt. (Foto: Arkivfoto) Redningsskøyta Inge Steensland har rykket ut etter at Hovedredningssentralen meldte om en Ibiza som driver mot land utenfor Lillesand. 12.10.2017 kl 15:40

Ingmar Brokka Rike

Agderposten får opplyst fra redningsskøyta at de er på vei fra Arendal til Lillesand etter at de ble kalt ut av Hovedredningssentralen. En båt driver mot land utenfor Lillesand etter at den har fått garnbruk i propellen. Det er snakk om en 24 fot stor Ibiza-båt. Ifølge redningsskøyta er det personer i båten.

