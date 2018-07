Redningsselskapet: Dette skal være med, dette bør være med, og dette er kjekt å ha i båten

Redningsselskapet har satt sammen en liste med tips til det som er helt nødvendig, og ikke fullt-så-nødvendig, å ha med på tur:

Vi siterer:

FØRSTEHJELPSSETT: Der skal du ha det du trenger av plaster og bandasjer, men også flottpinsett, hodepinetabletter, øyendråper og Eurax eller Xylocain-salve for å dempe svie fra brennmaneter, insektbitt og ved solforbrenning eller mindre brannsår. Husk å fylle opp førstehjelpssettet før turen – ofte mangler det noe. Pris: Cirka kr 200

LADESETT TIL VEST: Vi forventer at det er godkjente redningsvester til alle om bord, og at de er i orden. Veldig mange bruker oppblåsbare vester. Dersom de har vært utløst, må både patron og cellulose-tablett (Bobbin) byttes. Ha minst ett ekstra ladesett i båten. Husk at det kan være ulike sett til ulike vester. Pris: Cirka kr 300 for komplett sett.

NØDPAKKE: Ha en vanntett boks med nødraketter, røyksignaler og bluss. Kommer i ferdige sett, eller kjøpes hver for seg. Priseksempel: Sett kystnært kr 850.

REDNINGSBØYE: Du bør ha en livbøye og en kasteline om bord. Hvis en person faller i vannet skal man alltid kaste ut en bøye. Bøyen bør ha nødlys. Hesteskobøye koster cirka kr 400. Kasteline cirka kr 400.

LYD PÅ BOKS: Du kan komme opp i situasjoner der du kan bli nødt til å bruke lydsignaler for å fortelle andre hvor du er, eller hvordan du skal manøvrere. Kommer du ut i tåke, bør du kunne gi deg til kjenne med lyd. Mangler du fastmontert horn, kan du klare deg med en «manuell» tåkelur – lyd på boks. Pris: Fra kr 140.

LANGT TAU: I tillegg til vanlige fortøyningstau, bør du ha minst ett riktig langt tau – gjerne på 15-16 meter (litt avhengig av båtstørrelse). Dette tauet bruker du dersom du må gå til eller fra kai på spring. Men du bruker det også når du ankrer og fortøyer til land og ved slep. Dette tauet bør være av god kvalitet, gjerne flettet. Priseksempel: 12 meter 16 millimeter flettet tau fra kr 669.

KONISKE TREPLUGGER: Kommer i sett med forskjellige størrelser, og er smart å ha for hånden om for eksempel en bunnventil ryker. Kan suppleres med tetningsmiddel som Stay Afloat eller margarin. Ha også med noen ekstra slangeklemmer. Sett med treplugger koster cirka kr 110.

FILTER OG IMPELLER: Er man ute i sjøgang kan vann og smuss fra drivstofftankene virvles opp og sette seg i systemet. Ha alltid ekstra drivstoff-filter liggende tilgjengelig. Pris: Fra cirka kr 100. Du skal også ha ekstra impeller-sett for vannpumpen om bord. Ryker den, så er det stopp – er den skadet blir det dårlig kjøling og mye eksos. Du bytter den som regel greit selv. Pris: Fra cirka kr 400.

HÅNDHOLDT VHF: I tillegg til fastmontert VHF, er det en trygghet å ha en håndholdt VHF. Den kan du ta med deg i en nødsituasjon, for eksempel ved brann eller forlis. Den er også grei å ha med når voksne eller barn er ute i jollen. Da kan man ha kontakt med «moderskipet» til enhver tid. Pris: Fra cirka kr 1 300. Med GPS og DSC, cirka kr 3 000.

OVERGANGER: Det er ikke alltid landstrømkabelen passer i strømuttakene på land. Da trenger du en overgang (adapter). De kommer ferdiglaget, eller du kan lage dem selv. Minimum trenger du overgang fra Schuko (vanlig) støpsel til CEE skjøtekontakt (rund blå). I tillegg bør du ha fra CEE støpsel til Schuko skjøtekontakt. Pris: Fra kr 100.

SPENNINGSTESTER: Med en berøringsfri spenningstester (penn) er det veldig enkelt å finne ut om det er strøm på en stikkontakt eller skjøteledning i havna. Bare hold testeren mot kontakt/kabel. En rød lysdiode indikerer om det er strøm. Innebygget lykt. Du får dem hos jernvarehandlere (Biltema/Jula osv). Pris: Kr 99.

MacGYVER-PAKKEN: MacGyver kunne løse de fleste problemer med en lommekniv, litt ståltråd og en rull Duct-teip. Duct-teipen (vevteip/sølvteip) har vi beholdt. Lommekniven har vi byttet ut med en Leatherman, eller et tilsvarende multiverktøy. Ståltråden er byttet ut med buntebånd (elektrikerstrips) i ulike størrelser. Med en moderne MacGyver-pakke kan vi løse de aller fleste problemer, i alle fall midlertidig. Pris: Leatherman fra kr 500. Annet multiverktøy i mange prisklasser.

VERKTØY: Du må minst ha med så mye verktøy at du kan utføre enkle reparasjoner. Lag et sett som passer din båt. Minimum bør du ha vannpumpetang, skiftenøkler og diverse fastnøkler, gjerne et pipenøkkelsett, avbitertang, nebbtang og diverse skrutrekkere.

STARTBOOSTER: En liten kraftpakke som føles trygt å ha om bord – særlig i uthavner. Boosterne er bygget på teknologi med lithiumbatterier. De er ganske små, fra rundt 500 gram. De minste nødstarter fint en påhengsmotor, eller liten dieselmotor, mens de største kan få i gang selv større dieselmotorer. I tillegg har de USB-uttak og fungerer dermed som en kraftig nødlader (power bank) for mobiltelefon, nettbrett og annen elektronikk. De har innebygget lykt/nødlys. Pris: Fra cirka kr 1 200.

DRIVSTOFF: Det er alltid lurt å ha en reservekanne med drivstoff, ikke minst bensin – som mange steder kan være vanskelig å få tak i.

LYKT: Ha alltid en vanntett lykt og ekstra batterier (eller lader) tilgjengelig i tilfelle strømmen blir borte. Lykten kan også brukes til signalisering. En hodelykt er praktisk om man skal mekke motor, eller må på dekk når det er mørkt. Alle prisklasser.

UNIVERSALSPRAY: Oljebasert universalmiddel på spray er en skikkelig problemløser. Kan brukes til alt fra å løse opp rustne bolter til å skape gode elektriske kontakter – smører og beskytter. Tidligere brukte vi CRC 5-56 som et universalmiddel, også kalt elektriker på boks. I dag finnes det mange gode alternativer; CRS 6-66 (marine), WD-40, Q20, GT7, Fluid Film og flere. Pris: Fra cirka kr 100.

DAB-RADIO: Ikke alle har fått installert DAB-radio i båten. Da er det greit å ha med en radio som går på 230 volt og batterier – helst oppladbare batterier. Det er trivelig med radio, men ikke minst er det nyttig å kunne få med seg NRK Vær (tidligere NRK Båtvær), som kontinuerlig sender værmelding for kysten. Pris: Fra rundt kr 500 og oppover.

ALT SOM ER SAMMENLEGGBART: Uansett størrelse på båt, er det begrenset med plass om bord – ikke minst i byssa. Det er veldig praktisk med alt som kan foldes sammen når det ikke er i bruk; bokser, siler, bøtter osv. Se etter det i kjøkkenbutikker, krims-krams-butikker, Tupperware osv. Alle prisklasser.

KIKKERT: Det kan være viktig å følge med på alt som skjer rundt deg når du er i båt. Samtidig er det kjekt å speide etter kjente på sjøen, kikke på fugler og så videre. Marine kikkerter er ofte gummierte og har innebygget peilekompass. Mange prisklasser. Marine kikerter fra cirka kr 1 500.

SNORKELSETT: Har man med dykkermaske, snorkel og svømmeføtter, kan man inspisere båten under, kanskje redde situasjonen om man får noe i propellen. Dessuten morsom til lek og fritid. Vær oppmerksom på at barn under 12 år ikke bør bruke snorkel, og under ingen omstendighet uten tilsyn. Lungekapasiteten til barn kan være for liten til at all CO2 åndes ut, dermed kan det føre til forgifting. Pris: Fra cirka kr 300.

GRILL: Det er alltid kjekt å grille når man er på båttur. Unngå engangsgrillene, som forsøpler mye, men sats på en grill som kan brukes flere ganger. En kullgrill kan fungere i fjæra, men om bord, eller på kaien, er det bra med gassgrill. For de kresne er det de rustfrie Magma-grillene som gjelder. Finnes i flere varianter, på gass (bokser eller tilkobles gassanlegg) eller kull. Kan festes på båtrekken, eller settes på bordben. Pris for gassgrill: Cirka kr 2 800 + rekkefeste/bein.

SAMMENLEGGBARE SYKLER: Har du plass til sammenleggbare sykler, utvides havnens utforskingsområde betydelig. Dessuten gir det god mosjon, og er praktisk når man skal til butikken. De fleste sammenleggbare syklene er ikke større enn at de lett kan stuves bort i båten. Typisk vekt er rundt 12 kilo. Unngå de aller rimeligste, men gå for noen av bra kvalitet. Da må du regne med fra cirka kr 3 000 og oppover.

OPPBLÅSBARE KAJAKKER: Det finnes flere oppblåsbare kajakker, som er så bra at det er mulig å padle på tur i farvannet rundt havna. Finnes både enkle og doble, og dessuten SUP-brett. Bedre enn å rase rundt i jolla. Kan greit stuves bort når de ikke er i bruk. Pris: Fra cirka kr 5 500.

NATURBØKER: Både voksne og barn kan ha stor glede av å lære mer om fugle- og dyreliv langs kysten. Da er det greit å ha små håndbøker om fugler, fisker, blomster og sjøpattedyr. Cappelen Damms naturhåndbøker dekker det meste, også kysten. Kr 249.

KART: Selv om de fleste i dag har digitale kart, anbefales det å ha sjøkart (og andre kart) om bord. Det er en sikkerhet om elektronikken svikter, men et gammeldags kart gir også bedre oversikt. Pris: Hovedkartserien kr 245.