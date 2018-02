Reagerte sterkt på fritak for eiendomsskatt LEIETAKER: Røde Kors i Grimstad er Farm in Actions eneste leietaker. De arealene de benytter skal det betales eiendomsskatt for. Resten av bygget er nå fritatt. (Foto: ) LIKTE DÅRLIG: Per Svenningsen likte dårlig at Farm in Action skulle få fritak fra eiendomsskatten. (Foto: ) annonse + Varaordfører Per Svenningsen (Ap) likte dårlig at Farm in Action skulle få fritak for eiendomsskatt, men måtte bare bøye av for regelverket. 21.02.2018 kl 19:50 (Oppdatert 21.02.2018 kl 20:05)

Sist uke behandlet formannskapet i Grimstad en søknad fra Farm in Action, som er organisert som en stiftelse. De ba om å slippe eiendomsskatt for det gamle Garveriet like utenfor sentrum. En eiendom de for få pr. siden kjøpte for 11 millioner kroner.

Dermed kunne de søke kommunen om fritak fra eiendomsskatten som en « ideell organisasjon». Svenningsen sa at han likte dårlig at organisasjoner manøvrerer seg bort fra å bidra til fellesskapet på den måten.

Kreativt

Overfor Agderposten utdyper han hva han mener.

– Reglene er klare, så jeg kommer ingen vei med dette, men jeg mener likevel at når man har så kommersielle aktører som dette, så blir det feil at de slipper eiendomsskatt, sier han.

I formannskapsmøtet som behandlet søknaden fra Farm in Action, var han krystallklar.

– Her har vi et selskap som går med overskudd og som på en litt kreativ måte klarer å manøvrere seg vekk fra å bidra til fellesskapet. Vi må likevel følge et lovverk her, men her kan det også være et tema hva man skal lande ned på. Jeg ser at administrasjonen er veldig klar her, men jeg reagerer veldig på det. Her er man så kreativ og har så vondt i skatten at dette blir helt feil for meg og et dårlig signal, sa han ifølge Grimstad Adressetidende.

Ga seg

Svenningsen sier han er riktig sitert og at han står for dette. Likevel kom han ingen vei.

– Nei, reglene er klare og derfor var det bare å stemme for. Om man ville eller ei. Men jeg forsøkte, sier han med et skjevt smil.

Høyres Trond Erik Bognø, som selv skrev under en leieavtale i det aktuelle bygget med Farm in Action da han var Røde Kors-leder i byen, så ingen problemer med fritaket.

– Jeg får ikke høye skuldre når jeg hører navnet Farm in Action. De har ikke gjort noe galt, men gjør en viktig jobb. All ære til dem, sa han ifølge lokalavisen.

Rådmannens forslag om eiendomsskattefritak ble deretter klubbet enstemmig gjennom av formannskapet.

Vedtektene til Farm in Action ble endret i 2014, og da kom det inn en paragraf om at selskapets overskudd ikke skal utdeles som utbytte.

Penger til Kenya

«Ved oppløsning av selskapet skal all dets aktiva overdras til Foreningen Kenya Barnehjelp eller annen hjelpevirksomhet som gir utdannelse og gode levekår til utsatte barn og unge i inn- og utland», heter det videre i paragraf 4.

Kenya Barnehjelp er et familieprosjekt, og ledes i dag av bror til Farm in Actions hovedeier

Edit Somdal er daglig leder og hovedeier av Farm in Action. Hun har følgende kommentar:

– Det viser seg nok en gang at Agderpostens gjentagende negative fokusering gjenspeiler hvilken oppfatning politikerene sitter igjen med. Etter nå snart 2 år med gjentagende negative artikler produsert av Pål Yngve Berg med fokus på å ramme Farm In Action, er slike utsagn og meninger ikke overraskende, skriver hun i en sms til Agderposten.

