Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Råglatt på E18 - bil i autovernet annonse Politiet advarer alle bilister som ferdes på E18 julaften om glatt føre. 24.12.2016 kl 19:09 (Oppdatert 19:18)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 37 00 37 11 Lørdag kveld skrev Agder politidistrikt på Twitter: - E18 strekningen Kristiansand - Grimstad. Patrulje melder at det er stedvis er meget glatt. Bilister anbefales å tilpasse farten, og avstand. En halvtime senere fulgte operasjonsleder opp med: - Vi oppgraderer saken til meget glatt. En bil ha havnet vi autovernet ved Grimstad på grunn av glatt veibane og vind. Så moralen er: Kjør forsiktig. annonse