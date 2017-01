Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Raga Rockers til Canal Street Raga Rockers kompletterer det allerede fantastiske torsdagsprogrammet på hovedscenen Sam Eydes plass. En super norsk lineup: Raga Rockers kompletterer det allerede fantastiske torsdagsprogrammet på hovedscenen Sam Eydes plass. Festivalleder Mats Aronsen sier det blir en super norsk lineup med Darling West – Midnight Choir – AURORA – Raga Rockers. Foreløpig Lineup Canal Street 2017: ● AURORA ● EARTH WIND & FIRE Experience feat AlMcKAY ● RAGA ROCKERS ● STEIN TORLEIF BJELLA ● MIDNIGHT CHOIR ● DARLING WEST annonse Raga Rockers står på hovedscenen på Sam Eydes plass i Arendal under Canal Street til sommeren. 04.01.2017 kl 10:49

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83 Et av landets største, beste og viktigste band kommer til Canal Street torsdag 27. juli. Det skriver festivalleder Mats Aronsen i en pressemelding. I 35 år har Michael Krohn & co gitt sitt hengivne publikum solide doser rock gjennom 12 studioalbum og hundrevis av konserter. – Sommeren 2016 var Raga Rockers et av landets mest populære festivalband, og i disse dager lanseres boken ”The Raga Saga, Historien om Raga Rockers”. I 2015 kom cd- og vinylboksen ”Sannhet på boks”, hvor mer eller mindre hele Musikk-Norge, 137 i tallet, hyllet bandet med sine versjoner av deres låter, skriver Aronsen. Festivallederen poengterer at bandet har levert fantastiske konserter i en årrekke og fansen slutter aldri å rope etter mer. Ett av Norges største band Raga Rockers ble grunnlagt i 1982 av vokalist Michael Krohn, tidligere trommeslager i bandet Kjøtt. Bandet omtales som et av de fire store i norsk rock. Musikken preges av bruk monotoni og bruk av overtoner, i likhet med indisk raga, uttalte Michael Krohn i et arkivintervju hos NRK. – Det blir en fantastisk norsk lineup på hovedscenen torsdag 27. juli mellom klokken 17 og 24. Darling West–Midnight Choir–Aurora–Raga Rockers, forteller Aronsen. Hedvig Mollestad Trio Hedvig Mollestad Thomassen (1982) fra Ålesund, som fronter Hedvig Mollestad Trio, spiller på Clarion Hotell Tyholmen onsdag 26. juli. Mollestad er utdannet jazzgitarist ved Norges musikkhøgskole, og spiller i en rekke rock- og jazz-band, blant annet Hedvig Mollestad Trio, Thomassen Trio, Bronco Busters, Songs and Sweet Potatoes og Vom (som «Mester Pøggs»). Hun har også en sentral rolle i Jarle Bernhoft og Hilde Marie Kjersems grupper, og har opptrådt med Trondheim Jazzorkester. I 2009 ble hun kåret til «årets unge jazztalent» under Moldejazz. – Med tre album på mindre enn fem år har denne eksplosive trioen tatt noen voldsomme sjumilssteg og begeistret lyttere med både jazz og rock-tilhørighet, forteller festivallederen. Headbanging på hotellet 3. juni 2016 slapp trioen enda to album: ”Black Stabat Mater”, et studioalbum innspilt på Giske i 2016, og ”EVIL in Oslo”–et dobbelt live-album fra to konserter i 2015. – Deres nye album inneholder nok tunge riff til å tilfredsstille selv de mest kresne headbangere, men de tar også skrittet ut i mer åpne og frie landskap hvor Mollestad i større grad enn tidligere får utfolde seg som den eminente solisten hun har utviklet seg til å bli, sier Aronsen. annonse