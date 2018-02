Rådmannen i Grimstad vil gi omstridt selskap fritak for eiendomsskatt VIL GI FRITAK: Rådmannen i Grimstad vil gi Farm In Action delvis fritak for eiendomsskatt for Storgaten 71. Eiendommen ble kjøpt for 11 millioner av Grimstad misjonsmenighet. (Foto: ) annonse Rådmannen i Grimstad kommune vil gi Farm In Action (FIA) fritak for eiendomsskatt for bortimot hele selskapets eiendom i Storgaten 71. 07.02.2018 kl 16:53 (Oppdatert 07.02.2018 kl 18:12)

Pål Yngve Berg

Tlf: 900 71 730

Det lokale omsorgsselskapet, som siden 2012 har bygd seg opp på omstridte helsekontrakter med den samme kommunen, kjøpte Grimstad misjonsmenighets gamle eiendom, Garveriet, for 11 millioner kroner 17. mars 2016.

Grimstad kommunes forhold til selskapet ble senere i 2016 gransket av revisjons- og rådgivingsselskapet BDO, som omtalte FIA som husleverandør og kom med skarp kritikk av ledelsen for å ha visst om ulovligheter i årevis uten å foreta seg noe.

Leier ut til Røde Kors

Hovedeier og daglig leder Edith Somdal i FIA søkte 7. november i fjor om fritak for eiendomsskatt. Rådmannen innstiller nå på at hun skal få innvilget fritak for 1.270 av 1.370 kvadratmeter som selskapet selv disponerer.

LES OGSÅ: FiA fikk låne 10 mill. etter kontraktsinngåelse

Røde Kors leier de resterende 100 kvadratmeterne i 2. etasje, og betaler ifølge kontrakten, signert av deres tidligere leder Trond Erik Bognø 16. februar 2016, 8.000 kroner i husleie i måneden. Bognø er også profilert Høyre-politiker i kommunen. Dette arealet kan det av kommersielle grunner ikke gis fritak for.

Bakgrunnen for rådmannens positive innstilling finnes i eiendomsskattelovens paragraf 7A, der kommunen gis adgang til helt eller delvis å frita eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten. I denne saken foreslås det at søknaden delvis innfris fra skatteåret 2018.

Ifølge rådmannens saksfremlegg, ført i pennen av rådgiver Per Atle Aanonsen ved eiendomsskattekontoret, er Farm In Action en livssynsnøytral og ideell organisasjon som har til formål blant annet å drive behandling og rehabilitering av rusavhengige.

«1.270 kvadratmeter er oppgitt benyttet av FIA selv til organisasjonens formål. Aktiviteten på denne delen av eiendommen anses således som ikke kommersiell og faller inn under de føringer kommunestyret har gitt for hva som er aktuelt for fritak», heter det i rådmannens innstilling.

Aanonsen opplyser til Agderposten at selskapet betalte 16.077 kroner i eiendomsskatt i fjor.

Nå blir det opp til politikerne i formannskap og kommunestyre å avgjøre hvorvidt Farm In Action skal få fritak på store deler av dette beløpet.

«Kommunestyret står fritt til å avgjøre om fritak skal innrømmes, og kan velge mellom full eller delvis nedsettelse av eiendomsskatten», understreker rådmannen.

FIA-eieren opplyser selv i søknaden at selskapet er en såkalt non-profit-organisasjon som er registrert i frivillighetsregisteret.

Under andre opplysninger skriver hun at de har rammeavtale med kommunen og ett pågående oppdrag.

Det pågående oppdraget omhandler for øvrig én ressurskrevende bruker, og er en kontrakt som ble ulovlig inngått av Grimstad kommune 10. juli 2015 (se sidesak).

Den har ikke vært inntatt i rammeavtaler før Agderposten avdekket forholdet i november i fjor.

Endret vedtektene i 2014

Vedtektene til Farm In Action ble endret på generalforsamling 13. mai 2014, og da kom det inn en paragraf om at selskapets overskudd ikke skal utdeles som utbytte.

«Ved oppløsning av selskapet skal all dets aktiva overdras til Foreningen Kenya Barnehjelp eller annen hjelpevirksomhet som gir utdannelse og gode levekår til utsatte barn og unge i inn- og utland», heter det videre i paragraf 4.

Kenya Barnehjelp er et familieprosjekt, og ledes i dag av bror til FIAs hovedeier, Åsmund Somdal. Ifølge granskingsrapporten til BDO har Grimstad misjonsmenighet, Agder Økonomi AS og Filadelfiamenigheten vært sponsorer for hjelpearbeidet i Afrika.

FIA er tidligere blitt innvilget skattefritak på overskuddet. Skatteetaten har avvist Agderpostens ønske om innsyn i saksbehandlingsprosessen som ledet til dette fritaket.

Farm In Action har i 2015 og 2016 levert årsoverskudd på rundt 2 millioner kroner.

Edith Somdal har ikke besvart avisens henvendelser onsdag.

pyb@agderposten.no