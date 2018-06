Punkterte på E18. Så begynte det å ulme under campingvogna annonse Ett felt av E18 ble sperret da bilen med campingvogn fikk problemer. 10.06.2018 kl 15:22 (Oppdatert 16:22)

Den første meldingen til politiet kom klokken 15.08.

En campingvogn (først omtalt som en bobil) hadde punktert på E18 ved Fiansvingen, og sperret vestgående felt.

– Bilberging er rekvirert og Vegtrafikksentralen varslet, opplyste operasjonsleder.

ny melding om at det ulmer under bobilen, politi og brann på vei til stedet. https://t.co/Uokr7Osq3V — Politiet i Agder (@politiagder) 10. juni 2018

Så kom en ny melding, om at det ulmet under campingvogna.

Brannvesenet rykket ut.

– Brannvesenet er på stedet og kjøler med vann under vogna for å hindre brann, opplyser 110-operatøren via Twitter.

Brannfolkene fikk også fjernet gassflasker fra campingvogna.

– Ingen røyk nå, melder politiet klokken 15.39.

Kort før klokken 16 var havaristen ute av veien og E18 kunne åpnes for trafikk igjen.