Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Punkterte og ble sneiet av trailer KØ: Det er lange køer ved ulykkesstedet. (Foto: Tipser) annonse Først punkterte bilisten. Deretter kom en trailer farlig nær på E18 i Tvedestrand. 16.01.2017 kl 19:18 (Oppdatert 19:53)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Hendelsen som involverte en personbil og en trailer ble meldt til politiet klokken 19.11. Ifølge operasjonsleder Audun Eide skal det ikke være personskader på de tre som var involvert. 1911. E18 Tvedestrand, retning øst. Trafikkulykke mellom bil og trailer. Skal ikke være personskade, stillestående trafikk. Politi på vei. — Politiet i Agder (@politiagder) 16. januar 2017 Hendelsen var ikke en kollisjon som sådan, opplyser senere operasjonslederen. Det viste seg at bilen først punkterte. Deretter passerte en trailer som skrapet siden på bilen. I en kort periode var det ene kjørefeltet stengt. E18 Tvedestrand, i nordgående retning: Åpen for trafikk etter trafikkuhell. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 16. januar 2017 Klokken 19.30 opplyser en bilist til Agderposten at trafikken går som normalt igjen. annonse