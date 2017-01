Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Pulver-vandaler kan ha blitt filmet: Dette har politiet jobbet med i natt – BARNSLIG: Noen tømte et pulverapparat på et toalett i Stintahallen. (Foto: Arkiv) annonse Dette endte i politiloggen fra fredag kveld til natt til søndag. 21.01.2017 kl 08:20

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken 4.44 fikk politiet om skadeverk og et mulig forsøk på innbrudd hos Apotek1 i Storgata i Lillesand. En stein var kastet gjennom inngangsdøra. Lokalet er siden gjennomgått, uten tegn på at noen har forsynt seg, opplyser operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt. Les også: Uviss årsak til husbrann på Lyngør Kranglet på ferja Noe over midnatt meldte vektere om bord på Superspeed om bråk mellom tre personer om bord. Ved ankomst ble en mann på 52 bortvist fra Kristiansand resten av natta. De to øvrige personene dro hjem. Svingte unna, kjørte ut Klokken 0.25 endte en bil i grøfta ved Kongshavn på Tromøy, angivelig etter å ha svingt unna for et dyr i veien. – Det er ingen personskade, og ingen mistanke om rus, melder operasjonsleder Ugland Pulver-søl Klokken 22.51 gikk en automatisk brannalarm i Stintahallen. Brannvesenet rykket ut, bare for å oppdage at noen hadde tømt et brannslukningsapparat på et toalett. – Helt unødvendig, melder 110-operatøren i et hjertesukk på Twitter. – Til orientering for gjerningsperson(er) så er det videovervåking på stedet, supplerer operasjonsleder Martin Ugland i politiet. Saken er overlatt til politiet i Arendal. Til legevakt og arrest Tidligere fredag kvelden kolliderte en mistenkt ruskjører i Risør. Men det stoppet ikke der. Han begynte å slåss. annonse