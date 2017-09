Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Presser motorsykkelen opp i 250 km/t FARTSGLADE: Sunniva (f.v.), Elise, og Julie Andersen liker litt fart og spenning. (Foto: Privat) PÅ PALLEN: Sunniva Andersen kapret sølvet sist helg. (Foto: Privat) LANG: Trioen kommer fort opp i et par hundre kilometer i timen. (Foto: Privat) annonse Julie, Elise, og Sunniva Andersen elsker fart og suser rundt på dragracebanen med motorsykler og bil. 21.09.2017 kl 16:32 (Oppdatert 16:35)

De kaller seg Sisters racing. Sist helg ble det arrangert Drag finales på Gardermoen raceway. Her skulle årets plasseringer avgjøres etter en lang sesong. Søstrene Julie, Elise, og Sunniva Andersen fra Nesheim stilte til start med motorsykler og bil. Alle tre har fått interesse for dragracing, og deltok med sitt eget team som de kaller for Sisters racing. Med fallskjerm Dragracing er en form for motorsport for i hovedsak biler, motorsykler, snøscootere og racerbåter der man fra stående start tilbakelegger 1/4 engelsk mil (402,336 meter) eller 1/8 engelsk mil (201,17 meter) så raskt som mulig. Banen har asfalt- eller betongdekke og skal for de raskeste bilene ha en bremsestrekning på minst 700 meter etter målpassering. I tillegg har disse bilene fallskjerm for oppbremsing. Sporten oppsto i USA. Julie er veteranen blant de tre søsknene med fire kjørte sesonger i junior dragster. Sunniva tok lisens i Valle i år, og Elise tok lisens på Gardermoen denne helgen. Høy fart Julie kjører en Mike Bos juniordragster som bruker metanol som drivstoff. Denne har cirka 70 hestekrefter, og kjører 0–100 km/t på cirka 2,5 sekunder. Bilen har en toppfart på over 150 km/t. Julie ledet sin klasse på stevnet frem til finalene, men mistet denne plasseringen på grunn av motorproblemer. Elise kjører en Honda CBR 600 med 110 hestekrefter, og en toppfart på over 240 km/t. I konkurranse kommer hun opp i cirka 200 km/t, og var under sine lisensdrag i helgen oppe i over 180 km/t flere ganger. Elise hadde beste kvalifiseringstid i klassen sin med en reaksjonstid på 0,501. Et tusendels sekund fra det perfekte. 250 km/t Sunniva kjører en Suzuki GSXR 600 med 115 hestekrefter, og en toppfart på over 250 km/t. I konkurranse kommer hun opp i cirka 200 km/t, og var i helgen bare ørlite fra denne hastigheten flere ganger. Sunniva tok lisens i Valle tidligere i år, og kjørte sitt tredje løp denne helgen. Forrige stevne på Gardermoen tok hun seg gjennom flere finaler, og havnet til slutt på en andreplass i sin klasse Et/streetbike. Innsendt av Helge Andersen

annonse