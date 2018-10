Premiereklar med Charlie Chaplin DANS på scenen: Stephan Hergel og Olea Goderstad. (Foto: Innsendt) CHAPLIN: Hergel som den voksne Charlie. (Foto: Innsendt) GLAD TRIO: Wenche Liberg, Nina Zachariassen og Geir Høie Ludvigsen. (Foto: Innsendt) UNG: Ola Holm Eskelund er den unge Charlie. Her med Nina Zachariassen. (Foto: Innsendt) ET TABLÅ: Kristin Fløystad og Stephan Hergel. (Foto: Innsendt) Regissør Wenche Liberg gleder seg til å servere slapstick-komikk og dramatikk i Arendal kulturhus. Med fem erfarne skuespillere er hun premiereklar med Charlie Chaplin. 23.10.2018 kl 07:23 (Oppdatert 07:38)

INNSENDT

Da Odd Vaaglands stykke om Charlie Chaplin ble spilt første gang i 1993, sto Wenche Liberg selv på scenen i rollen som en av Chaplins elskerinner.

Andre oppsetning

Denne gang er hun regissør og produsent, og det er ikke bare hovedrolleinnehaver Stephan Hergel hun har håndplukket. Arendals mest kjente teaterstemme, Fredrik Schultze Krogh, binder historien sammen som forteller.

Sammen med Nina Zachariassen var Schultze Krogh også på scenen da Liberg i vinter satt opp den første forestillingen i regi av Arendal scene; «Døden er ingen avskjed». Også den er skrevet av Odd Vaagland.

Tablåer

– Publikum som så den første forestillingen, vil igjen oppleve et teaterstykke som spilles i en slags tablåform, sier Liberg.

Hun mener det gir forestillingen letthet, men at det også er utfordrende for skuespillerne.

– De har ikke mye tid til å etablere scenene, og det er krevende å fortelle store historier på kort tid. Jeg har vært helt avhengig å få med flinke folk, sier Liberg.

Slapsticks

Wenche Liberg mener historien om Charlie Chaplin er tidløs, og at mange vil glede seg over stykkets slapstick-humor.

– Det er en klassisk form for humor, som er litt undervurdert og glemt i dag. På øvelsene lar vi oss sjarmere og ler høyt. Det tror jeg publikum også vil gjøre, sier regissøren.

Stephan Hergel har hovedrollen, mens den eldre Chaplin spilles av Geir Høie Ludvigsen, som også har en stor rolle som Chaplins eldre bror. Den lille Chaplin spilles av Ola Holm Eskelund, mens pappa Esben Holm Eskelund har to mindre roller. Kvinnerollene spilles av Kristin Fløystad og Nina Zachariassen. Arild Strand spiller piano.

– Vi har også med tre dansere fra Bølgen Dansestudio som gir forestillingen en visuelt løft, sier Liberg.

Spenning

Det er mye spenning knyttet til en teaterproduksjon, ikke minst billettsalget.

– I vinter hadde vi lite forhåndssalg, men så stor pågang i døra at folk måtte snu. Vi har et bedre forhåndssalg denne gangen, men håper selvsagt at enda flere kjøper billetten i god tid før premieren, sier Liberg, som lover at Arendal Scene kommer med flere spennende produksjoner fremover.

Nå skal hun først samle trådene og sikre en god innspurt i Chaplin-forestillingen.

Forestillingen er en samproduksjon med Arendal kulturhus og får økonomisk støtte fra Fløystads stiftelse.

Artikkelen er innsendt av Arendal scene.

Foto: Espen Holm Eskelund