Prakteiendom solgt for 11.650.000,- etter budkamp Solgt: Eiendommen i Grønlandsveien ved sjøen utenfor Tvedestrand sentrum ble solgt etter budkamp. (Foto: Sørmegler) annonse En eiendom i Grønlandsveien ved sjøen utenfor Tvedestrand sentrum, ble etter budkamp solgt for 11.650.000 kroner, etter at den ble lagt ut med en prisantydning på 12,5 millioner kroner. 31.07.2017 kl 21:28 (Oppdatert 22:08)

Tore Ellingsen

Tlf: 481 52 036

Det er Marita H. Halvorsen hos Sørmegleren som opplyser dette til Tvedestrandsposten.

Eiendommen har 60 meter strandlinje, innredet båthus, dobbel garasje, egen sandstrand og holder en høy standard. Det er ikke boplikt på eiendommen.

Halvorsen sier til Tvedestrandsposten at interessen for eiendommen var stor. Det har vært mange visninger og det endte med at to budgivere bød hverandre opp, nesten til prisantydningen.

Marita H. Halvorsen vil ikke kommentere om kjøperen er lokal, og hun sier til Tvedestrandsposten at hun ikke vet kjøpers planer for eiendommen.

Alle bygningene er av nyere dato, og bolighuset har 314 m² bruttoareal.