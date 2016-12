Polsk mann fikk fem og et halvt år i fengsel for dette

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tollerne i Kristiansand reagerte på kroppsspråket til den 49 år gamle polakken i mai i år. I bilen hans fant de 7,7 kilo amfetamin. 27.12.2016 kl 19:58

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Nå er den 49 år gamle mannen dømt til fem år og seks måneder i fengsel for narkotikasmuglingen, skriver NRK Sørlandet. Det var i mai i år at mannen skulle i land fra Superspeed. Tollerne på ferjekaia i Kristiansand reagerte på kroppsspråket hans. – Vi tok ham ut for en samtale. Kroppspråket han viste, gjorde at vi tok en nærmere sjekk, sier seksjonssjef Helge Breilid til Agderposten. Visste om smuglingen Bilen han kjørte ble undersøkt – i understellet åpenbarte 7,7 kilo amfetamin seg, fordelt i 18 pakker. Med året nesten omme, er dette det største beslaget Kristiansand-tollerne har gjort i 2016, sier Breilid. – Han var klar over at han fraktet narkotika. Han var bare ikke klar over hvor mye det var, sa 49-åringens forsvarer Knut Johan Ditlev-Simonsen til NRK etter at dommen ble klar. Forsvareren mener dommen var forventet ut fra hva tingretten fant bevist. UNDERSØKES: Her undersøker tollerne bilen. Foto: Tollvesenet region sør Selv har 49-åringen sagt at han i april ble kontaktet av en person som ba ham frakte narkotika til Norge. Dette gikk han med på, grunnet dårlig økonomi. I retten ble ikke mannen trodd på at han ikke kjente til hvor mye narkotika han fryktet. Vurderer anke Foruten fengselsstraffen, blir bilen han kjørte, en Nissan Terrano, inndratt. Det er ikke avgjort om dommen på fem og et halvt års ubetinget fengsel blir anket. – Det er for tidlig å si. Jeg skal ta en prat med han så fort jeg får tak i en tolk, sier forsvareren til NRK. Han skal etter planen møte sin klient i januar. tarald.reinholt.aas@agderposten.no