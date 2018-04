Politimanns mobilbønn spres som ild i tørt gress LA MOBILEN LIGGE: Politimann Espen Thunestvedt ber foreldre tenke seg om i bruk av mobil og nettbrett når barna er der. (Foto: Politiet i Follo) annonse Politimann Espen mener han møter flere unge som ruser seg fordi mobilen til foreldrene får mer oppmerksomhet enn dem, og ba foreldre skjerpe seg, via Facebook. Det deles nå i vill fart. 06.04.2018 kl 12:22 (Oppdatert 13:01)

Over 4000 delinger har innlegget til Sørlending Espen Thunestvedt fått, etter at han delte sin bekymring på nett torsdag.

«Mitt navn er Espen, og jeg jobber til daglig på forebyggende avsnitt på Follo Politistasjon. Min oppgave er kort og godt å sørge for at det skal gå bra med ungdommen som vokser opp i Follo.» Er starten på innlegget hans.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Thunestvedt forteller om et møte med en gutt i en bekymringssamtale om begynnende rusutprøving. Han legger merke til at faren stadig sjekker mobilen mens de prater sammen, og forteller da at han selv legger mobilen i en skuff når han kommer hjem, for å kunne gi barna mer oppmerksomhet.

Ekstremt press

– kjære foreldre. Jeg forstår at det er fristene å slenge seg på sofaen etter en lang arbeidsdag og « sveipe «igjennom diverse nyhetsartikler og sjekke de siste oppdateringene på sosiale medier – og det er heller ikke noe feil i det. Men om vi skal hjelpe barna våre til å få gode rutiner for nettbruk og til å legge bort mobilen sin litt oftere så MÅ vi vise vei og være gode rollemodeller. Kanskje vi kan skape flere arenaer for de gode samtalene? Skriver politimannen i innlegget, og sier de unge er under ekstremt press om å være på nett, og bruker hasj og rus for å koble av.

