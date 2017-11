Politiloggen: Vogntog kjørte ut i Birkenes – smell på E18 i Tvedestrand

Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Agder-politiet fikk melding om uhellet på riksvei 41 i Birkenes klokken 15.55: – Et vogntog har kjørt ut. Det er ikke personskade, men deler av veien er sperret, opplyser operasjonsleder via Twitter. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! Ifølge Fvn.no, arbeides det klokken 16.15 med å få vogntoget på veien igjen. Sjåføren skal ha fått problemer på glatta, og den ene tilhengeren ble stående på snei utfor veikanten. Uhell på E18 Klokken 16.12 melder politiet om et ytterligere trafikkuhell, da på E18 ved Holt i Tvedestrand: – Uhell mellom 2 kjøretøy, ingen personskade eller trafikale problemer. Det opprettes ikke sak på forholdet.

