Politiloggen: Natt med bråk, vold og bortvisninger BRÅK PÅ BYEN: Politiet rykket ut til utelivsbråk på Langbryggen. (Foto: Elisabeth Grosvold) Lørdag kveld og natt til søndag ble begivenhetsrik for politiet flere steder på Sørlandet. 22.01.2017 kl 08:09

Tarald Reinholt Aas

Til sammen seks personer ble bortvist fra restauranter og/eller sentrumsområder i Grimstad, Kristiansand og Hovden i natt. Det skjedde mer. Her er hendelsene kronologisk: Klokken 4.08 i Lillesand ble det oppdaget en knust rute i en forretningsgård i sentrum. Det var da uvisst om det var rent skadeverk eller forsøk på innbrudd. – Vekter sikrer stedet, opplyser politiets operasjonsleder via Twitter. Ramponert med snøskuffe Klokken 4.02 i Drivenesvegen, Vennesla: En bileier kontaktet politiet for å si at frontrutene var knust på begge bilene hans. Gjerningspersonene skal ha brukt en snøskuffe. Forholdet anmeldes over helga, og politiet har mistenkte i saken. Klokken 3.29 på Tveit i Kristiansand kjørte en bil av veien og inn i en hage i stor fart. Fører manglet førerkort og mistenkes for promille. Den 26-årige mannen fremstilles for blodprøve. Slått ned, husker ikke Klokken 2.21 i Lillesand sentrum ble en 30-årig mann ha blitt slått ned. Han ble kjørt til legevakt for sjekk, og husker ikke noe av hendelsen. – Politiet har vitner og sak opprettes, opplyses det via Twitter. Restaurantbråk og kvinner i kamp Klokken 0.53 oppsto det håndgemeng mellom en dørvert og en gjest på en av restaurantene på Langbryggen. En eventuell anmeldelse kommer i ettertid. Klokken 0.03 utviklet en krangel seg til slåssing mellom to kvinner på 25 og 26 år. Begge var på et privat arrangement i Folkets Hus på Eydehavn. Det kommer en mulig anmeldelse i ettertid. Hus innvendig rasert Klokken 23.26: Ville inn på utested – sparket i politi-legg. Les mer i egen sak. Klokken 23.25 hadde ungdommer i Vennesla en hjemme alene-fest. Foreldrene til en av dem kom hjem til et hus med delvis rasert inventar. To av ungdommene ble tatt hånd om av politiet. Klokken 23.24 avsluttet politiet en fest på Bakkemoen, Birkenes, etter gjentatte klager på fyll, støy og høy musikk. Husbråk Klokken 21.49 tok politiet med en person til arresten for beruselse etter å ha vært innblandet i bråk på privat adresse i Arendal. Vedkommende anmeldes også for forsøk på vold mot politiet og trusler.