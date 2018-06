Politiloggen: Fyll på land og fartsbøter til sjøs POLITIBÅTEN: På bildet Arendals politibåt fra en tidligere patrulje. (Foto: Stein Harald Øigård) annonse Dette har politiet jobbet med siste del av 28. juni, 28.06.2018 kl 22:51 (Oppdatert 22:54)

I forbindelse med en fartskontroll langs riksvei 9 ved Grendi i 19-tiden, har stanset UP en bilist som for det første ikke hadde gyldig førerkort.

For det andre mistenkes vedkommende for kjøring i påvirket tilstand.

– Blodprøve sikres og forholdet anmeldes, melder operasjonsleder via Twitter.

Bortvist

Klokken 20.55 ble en mann bortvist fra Lillesand sentrum frem til i morgen tidlig «grunnet upassende adferd på et utested».

Båt-bøter

Videre har politibåten mellom klokken 13 og 21 har hatt kontroller i blant annet Søgne og Lillesand.

35 båter ble kontrollert, noe som resulterte i ti forenklede forelegg for høy fart, ett for manglende flytevest og ett for manglende båtførerbevis.

Politibåten har samme kveld vært ute i Arendal. Der og i Tvedestrand ble 34 båter sjekket. Det ble skrevet ut to forenklede forelegg for fart.

Flere hendelser fra torsdag

