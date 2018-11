Politiloggen: Flere satte seg ruset bak rattet - før de krasjet Mye ruskjøring: Tre førere er mistenkt for ruskjøring i løpet av natt til søndag. (Foto: Ingmar Brokka Rike) Tre ganger i løpet av natten til søndag måtte politiet håndtere folk som kombinerte kjøring og alkohol. To ganger førte ruskjøringen til kollisjon. Les nattens politilogg her. 18.11.2018 kl 07:27

Matias Smørvik

- En hektisk natt for politiet, med mange meldinger om ordensproblemer, festbråk over hele Agder, men ingen alvorlige hendelser,oppsummerer operasjonsentralen ved Agder politidistrikt.

De fleste tilløp til bråk ble ifølge politiet stanset før det utviklet seg. I løpet av natten ble to personer fraktet til arresten ved Arendal og Froland politistasjon. I tillegg måtte politiet håndtere tre tilfeller av ruskjøring.

Birkenes klokken 00.40: To personer ble lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et tre på Birkeland. Utover de to som satt i bilen var ingen flere involvert i trafikkulykken. Fører av bilen var ifølge politiet tydelig påvirket av alkohol og måtte derfor ta en prøve hos legevakten.

Arendal klokken 00.52: Politiet mottok melding om bil som hadde kollidert i en stein ved Harebakken. Det viste seg at føreren av bilen var påvirket av alkohol og må derfor ta blodprøve hos lege.

Arendal klokken 01.15: En politipatrulje kontrollerer en mopedfører i Arendal sentrum. Den 16 år gamle føreren er synlig beruset. Personen blir anmeldt og får førerkortet sitt beslaglagt.