annonse annonse annonse Politilogg natta før nyttårsaften PÅ OPPDRAG: Politipatruljer ved legevakten i Arendal, fotografert ved en tidligere anledning. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse Utelivsbråk, ruskjøring og skyting med fyrverkeri havnet i politiloggen kvelden før og natt til nyttårsaften. 31.12.2016 kl 08:50

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Foreløpig siste melding fra Aust-Agder er fra Hovden. Der ble en mannlig bilfører tatt for kjøring i påvirket tilstand i 2-tiden natt til nyttårsaften. Førerkortet er beslaglagt og mannen anmeldt, opplyser operasjonsleder via Twitter. Bråk på byen Klokken 1.20 ble en mann innbrakt til politiet og anmeldt for å ha forstyrret ro og orden ved et utested. Klokken 0.41 kom meldingen om at noen skjøt med fyrverkeri fra bilen på Hånes i Kristiansand. Politiet så etter bilene, uten å finne dem. Fyll på Hovden Flere berusede personer har oppført seg dårlig på utestedene på Hovden, melder politiet. Klokken 23.30 var to to menn og én kvinne – så langt – bortvist eller kjørt til egen hytte. Fredag kveld klokken 21.51 ble en kvinne (38) bortvist fra Grimstad sentrum resten av kvelden og natta etter å han kranglet med vakter på et utested. – Åpenbart beruset, anfører operasjonsleder. Tatt for ruskjøring Klokken 20.45 ble en mann på 21 pågrepet i Risør og siktet for ruskjøring. Han fremstilles for utvidet blodprøve og fikk førerkortet beslaglagt. Det ble også gjort beslag av mindre mengder narkotika. Tidligere på fredag reddet brannvesenet en selunge (!) fra riksveien lengst vest i Vest-Agder. I Froland tok en trafo fyr, noe som gjorde at strømmen forsvant hos mange. Videre ble én person sendt til legevakt etter en kollisjon i Iveland. tarald.reinholt.aas@agderposten.no annonse