Politiet varsler aksjoner mot svart husmaling på Sørlandet Varsler kontroller: Politiet varsler flere aksjoner mot svart arbeid på privatboliger på Sørlandet i sommer. (Foto: Shutterstock) A-krimsenteret A-krimsenteret i Kristiansand ble åpnet i 2016, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet i Agder.

Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatt sør, Agder politidistrikt, NAV Kontroll, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.

Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. annonse A-krimsenteret i Agder politidistrikt varsler flere kontroller mot svart arbeid på private boliger i tiden som kommer. 15.05.2018 kl 09:46 (Oppdatert 09:47)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

På bakgrunn av en aksjon a-krimsenteret i Kristiansand hadde mot malerbransjen i Agder høsten 2017, vil antall kontroller øke denne våren og sommeren, heter det i en pressemelding fra Agder politidistrikt.

- I forbindelse med etterforskning av et malerfirma med utenlandske arbeidere, ble det høsten 2017 avdekket at firmaet hadde tilbudt og utført tjenester til boligeiere i Kristiansand og omegn, sier Jan Kåre Eriksen, politiførstebetjent i Agder politidistrikt, i pressemeldingen

Politiet hadde mistanke om at dette er arbeid som ble unndratt det norske regelverket og at boligeiere hadde betalt for svart arbeid.

- Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten fulgte opp saken og var i kontakt med over 90 huseiere for å undersøke hvorvidt det ble utført arbeid på deres bolig og eventuelt hva slags arbeid som ble gjort. Politiet valgte deretter å anmelde flere av boligeierne, sier Eriksen.

Fører til økt fokus

Politiet opplyser derfor at de denne våren og sommeren vil gjennomføre flere kontroller hos både virksomheter i Agder som tilbyr malertjenester. Og ikke minst: hos huseiere i Agder som kjøper malertjenester.

Politiet vil gjøre det de kan for å avdekke bruk av svart arbeidskraft.

- Kjøp av svart arbeid er straffbart og rammer både de som kjøper slike tjenester bevisst eller uaktsomt, ved at de ikke gjør tilstrekkelige undersøkelser for å forsikre seg om at bedriften overholder gjeldende lovverk og forskrifter. Man bidrar til konkurransevridning for de seriøse aktørene, arbeidstakere blir utnyttet og det blir unndratt skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet, sier Eriksen.

Blir anmeldt

- Der svart arbeidskraft blir avdekket, kan både virksomhet og huseier forvente en anmeldelse fra politiet, sier Eriksen.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politiet, NAV Kontroll, Skatt sør, Arbeidstilsynet, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.