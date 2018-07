Politiet undersøkte grått belegg på biler - nå har de fått svar Grått: Bileierne ble møtt med dette belegget etter å ha parkert ved Langbrygga. Viste seg å stamme fra trærne. (Foto: Matias Smørvik) 17 biler: Alle de berørte bilene sto på rekke og rad i Nedre Tyholmsvei. I bakgrunn kan du se de ansvarlige trærne. (Foto: Matias Smørvik) Klissete: Nektaren fra Lindetrærne var klissete og vanskelige å fjerne. Et regnskyll gjorde jobben. (Foto: Matias Smørvik) Ingen er verken anmeldt eller siktet i saken. Skylden legges over på bytrærne. 17.07.2018 kl 16:51 (Oppdatert 17:41)

Politipatruljen som mandag ble sendt ut til Langbrygga i Arendal for å undersøke det grå belegget på 17 biler, måtte etterhvert dra videre uten noe noen svar. På rekke og rad hadde bilene blitt dekt med et seigt belegg som festet seg på bilene som sto parkert i Nedre Tyholmsvei, utenfor Clarion Hotel.

Dagen derpå viser derimot krimgåten seg å være løst.

Drypper fra trær

Bygartnert Jann Nilsen har svaret.

– Det er lindetrærne. Når de blomstrer kommer det nektar som drypper ned fra trærne på denne tiden av året. Man ser det over hele Langbryggen, hvor det fester seg på benker, biler og sykler, sier Nilsen.

Tirsdag ettermiddag var det meste borte. Av værårsaker.

– I år har det vært lange perioder uten nedbør, og det er antageligvis derfor flere har bitt seg merke i det. Nå har det regnet en liten skur og jeg har vært ute og sett. Det meste er borte. Nektaren forsvinner raskt med vann, men er selvsagt klabbete og seigt, opplyser Bygartneren.

Skal få stå i mange år

Han sier at mengden kan variere fra år til år, men at lite tyder på at dette er noe toppår når det kommer til spredning av lindetrærnes nektar. Selv om politiet rykket ut til aksjonen skal det større saker til før trærne fjernes.

– Lindetrær er veldig gode bytrær, fordi de kan klippes og tåler godt å stå i bymiljø. Hvis ikke hadde vi ikke valgt dem. Vi kapper ikke ned bytrærne våre fordi det havner litt nektar på bakken. Det ville vært altfor dramatisk, sier bygartneren.