Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Politiet undersøker hytte etter melding om innbrudd annonse Agder politidistrikt melder på Twitter at politiet undersøker en hytte etter at de fikk melding om innbrudd torsdag ettermiddag. Les mer i politiloggen. 02.11.2017 kl 18:03

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Vegårshei klokken 16.30: Innbrudd Politiet undersøker åsted etter melding om innbrudd i hytte. Arendal klokken 16.33: Påkjørt Politiet får melding om at et rådyr er påkjørt på E18 på strekningen Rannekleiv-Bjorbekk. Vegtrafikksentralen har hentet dyret. Evje og Hornnes klokken 15.52: Fartskontroll En mann er anmeldt for å ha kjørt for fort i en 60 sone ved Kile på riksvei 9. Førerkortet er beslaglagt. Kristiansand klokken 15.17: Kø på E18 En bil punkterte på E18. Dette første til lange køer. Se egen sak her: Lange køer på E18 etter at bil punkterte ved Kristiansand

annonse