Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Politiet: Uklart om flyplasskyting var terrorangrep HOLDT VAKT: Politi holdt fredag kveld norsk tid vakt utenfor flyplassen i Fort Lauderdale-Hollywood International Airporti Florida. (Foto: AP/NTB Scanpix) annonse Det er foreløpig uklart om skytingen på flyplassen i Fort Lauderdale var en terrorhandling eller ikke, sier politiet. 06.01.2017 kl 22:29

Den antatte gjerningsmannen kom med et fly fra Canada, opplyste politiet på en pressekonferanse fredag. Fem mennesker ble drept og åtte andre såret da en mann åpnet ild ved bagasjebåndene i ankomsthallen på Fort Lauderdale internasjonale flyplass. Ifølge sheriff Scott Israel hadde den antatte gjerningsmannen sjekket inn en bag med våpenet i som han plukket opp på bagasjebåndet. Deretter gikk han inn på et toalett og ladet det før han gikk ut igjen og begynte å skyte. Den antatte gjerningsmannen ble ikke såret under pågripelsen, opplyser sheriff Israel. (©NTB) annonse