Politiet stoppet 27 bilister. Dette ble resultatet INGEN REAKSJONER: Politiet i Arendal kontrollerte 27 biler. Ingen reaksjoner. (Illustrasjonsfoto) (Foto: ) Politiet valgte lørdag kveld å kontrollere trafikken på Nyli i Arendal. Resultatet må ha fått politimester Kirsten Lindeberg til å smile fornøyd. 02.09.2017 kl 21:00 (Oppdatert 21:01)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 For av de 27 kontrollerte bilene, var det ingen reaksjoner. Måtte ta hånd om beruset mann Litt tidligere på dagen måtte en patrulje i aksjon i Tvedestrand. – Politiet har tatt hånd om en beruset mann som ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Han ble innbrakt til arresten.

