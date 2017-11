Politiet sto på sletta og skrev bøter så blekket sprutet

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

TRAFIKKONTROLL: 21 bilførere fikk bot for fartsovertredelse på Bergstøsletta i Lillesand torsdag. Bildet er tatt i forbindelse med en annen kontroll. (Foto: Ingmar Brokka Rike) Operasjonsleder i Agder politidistrikt forteller at Utrykningspolitiet holdt en trafikkontroll på Bergstø i Lillesand torsdag ettermiddag. 02.11.2017 kl 19:16 (Oppdatert 19:18)

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder forteller at det ble skrevet ut 21 forenklede forelegg under trafikkontrollen på Bergstøsletta. Alle de 21 bøtene ble gitt for brudd på fartsgrensen. Det ble også skrevet ut et forenklet forelegg for bruk av mobil. Den første delen av Bergstøsletta fra selve byen har 30-sone. Videre er det 40-sone.

