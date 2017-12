Politiet: Slo til to personer før han stakk PÅ PATRULJE: Politiet ute i Arendal sentrum en tidligere anledning. (Foto: Tarald Reinholt Aas) annonse Skadeverk, vold og knuffing sto på politiets saksliste natt til lillejulaften. 23.12.2017 kl 08:57 (Oppdatert 08:59)

Tarald Reinholt Aas

Klokken 1.04 ble en mann anmeldt for urinering på offentlig sted, nærmere bestemt Arendal sentrum.

Klokken 1.42 skal en person ha blitt dyttet i bakken i Grimstad sentrum. Politi og ambulanse dro til stedet. Vedkommende var ikke alvorlig skadet, meldte Agder-politiet på Twitter.

Slo og løp

Klokken 1.53 skal en person skal ha slått til to personer ved et utested i Arendal sentrum, men uten at det ble personskade. Vedkommende som slo stakk fra stedet like etterpå. Det opprettes politisak.

Skadeverk

Klokken 3.04 ble en person anmeldt for ordensforstyrrelse og skadeverk på Saltrød. Han innbringes til arresten, meldte operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Noen timer etter dette igjen, fikk politiet flere meldinger om en mann som gikk langs E18 i Arendal. Han hadde tenkt seg langt, viste det seg.

