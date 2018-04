Politiet slo til på cannabisdagen: 13 sørlendinger pågrepet HASJ-AKSJON: 13 ble pågrepet i Kristiansand. (Foto: NTB scanpix) annonse Fredag aksjonerte politiet mot personer som røyket hasj i Kristiansand. 21.04.2018 kl 09:46 (Oppdatert 10:24)

I alt 13 personer ble brakt inn til politistasjonen i Kristiansand, mistenkt for hasjrøyking. Én var under 18 år.

- Bakgrunnen for aksjonen er at den 20. april markeres den internasjonale cannabisdagen. «Four twenty» er et kjent uttrykk for cannabis, og dette er et uttrykk som brukes blant unge. Tanken er at den 20.04 kl. 16.20 (4.20) skal røyking av cannabis finne sted.

Det opplyser politibetjent på forebyggende seksjon Kristiansand politistasjon og leder av aksjonen, Carl S. D. Danielsen, i en pressemelding.

– Erfaringsmessig er dette utbredt, også i Kristiansand, og vi har hatt en forventning om at flere ville samles for å markere dagen, begrunner Danielsen.

Aksjonens hadde særlig fokus på førstegangsbrukere, heter det i pressemeldingen.

– Av de 13 (som ble pågrepet), hadde seks av dem ingen narkotikasaker på seg fra tidligere. Flesteparten av de pågrepne var i alderen fra 18 år til midten av 20 årene. En person var under 18 år, sier Danielsen i pressemeldingen.

Denne yngste av dem får tilbud om en alternativ straffereaksjon. Det vil si en avtale som videre vil bli tett fulgt opp av både Kristiansand kommune og politiet, forteller politibetjenten.