Politiet: – Ser du villmannskjøring, ta bilde eller video LIKESTILT: Fra 18. mai ble vannskutere likestilt med fritidsbåter i Norge. Men villmannskjøring er villmannskjøring, mener organsisasjon. Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB scanpix) annonse Organisasjonen Norsk Friluftsliv mener det er viktig å reagere med dem som kjører ulovlig, uansett fartøytype. Politiinspektør i Vestfold oppfordrer til dokumentasjon. 29.06.2017 kl 09:15

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

– Dersom du ser noen drive med villmannskjøring på vannskuter, eller annen type båt, er det viktig at du tar bilde eller video. Slik får du bevis til å identifisere hvem som kjører, og hvordan de kjører, forteller politiinspektør i Vestfold Ole Bjørn Sakrisvold, gjengitt i en pressemelding fra Norsk Friluftsliv.

– Man trenger ikke bildebevis for å anmelde noen, men klarer man å dokumentere hvem det er og hvordan de bryter loven, så hjelper det mye, sierh an.

Agderposten har ved flere anledninger omtalt vannskuter-forbudet som falt, og initiativet fra ordførere til å innføre lokalt regelverk.

Generalsekretær Lasse Heimdali Norsk Friluftsliv (en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner) følger politiinspektøren opp ved å si det er viktig å reagere mot ulovlig ferdsel, uansett fartøytype.

– De som kjører for fort nær land utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko, samtidig som de skaper mye støy for dem som oppsøker naturen for å finne ro og hygge. Ved å anmelde og dokumentere uvettig kjøring, vil vi over tid få større fokus på hensynsfull ferdsel, og gjøre ferien bedre for oss selv og andre, forteller Heimdal i pressemeldingen.

Og mener det i alle tilfeller har god effekt å si fra til politiet, selv der ingen tas:

– Det vil ikke bare gjøre politiet og politikerne mer oppmerksomme på hvor det er fare for fart og støy, men vannskuterførerne vil også vite at de blir sett og fulgt med på, og de vil da bli flinkere til å kjøre mer forsvarlig, forteller han.